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Тепло і мокро: синоптики зробили прогноз на найближчі дні

Середа, 3 січня 2018, 17:57

В Україні 4 січня вологу і теплу погоду визначатимуть атмосферні фронти й атлантичне повітря.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у четвер у країні очікується невеликий дощ, на заході та півночі Лівобережжя - з мокрим снігом. Вночі в західних, вдень - в центральних областях місцями прогнозуються помірні опади. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби 1-6° тепла, на сході вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень на півдні країни 4-9° тепла.

У Києві 4 січня прогнозується невеликий дощ; температура протягом доби 3-5 ° тепла.

5 січня в східних областях України, і вдень і на крайньому заході країни, прогнозується невеликий дощ і мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

В Україні, крім заходу та сходу, місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, в південних областях до 9° тепла.

У Києві 5 січня без істотних опадів, часом туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

Теми: погода
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