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Клімкін нагадав главі МЗС ФРН про німецький бізнес у Криму

Середа, 3 січня 2018, 18:55
Клімкін нагадав главі МЗС ФРН про німецький бізнес у Криму
www.segodnya.ua

Україна знайде важелі впливу на німецькі компанії, які вважають Крим російським.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з главою МЗС Німеччини Зіґмаром Ґабріелем у середу в Києві.

"Я вважаю, що це (історія з турбінами Siemens у Криму - ред.) стало сумним уроком для всього німецького і не тільки німецького бізнесу. І зараз є, звичайно, компанії, які дозволяють своїм рітейлерам - наприклад, Volkswagen або Adidas - Крим вважати територією Росії. Ми їх, безумовно, дістанемо, дістанемо не тільки політичними, а й юридичними методами", - цитує слова Клімкіна "Інтерфакс-Україна".

Він підкреслив, що Україна доклала багато зусиль для того, щоб шахрайство Росії, як у випадку з поставками турбін Siemens в окупований Крим, більше не повторилося.

Як відомо, в окупованому Росією Криму виявлено факти торгівлі представництвами німецьких компаній Adidas, Puma та DHL.

Також відомо, що на півострові працюють німецькі автомобільні бренди BMW і Mercedes-Benz.

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинаКримРосіяКлімкінМЗС
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