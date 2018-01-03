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Глава МЗС Німеччини: Миротворці мають контролювати окупований Донбас

Середа, 3 січня 2018, 19:12

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявляє, що мандат миротворчої місії ООН на Донбасі має поширюватися також на окуповану територію, а її учасники повинні бути озброєні.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у середу в Києві.

"Має бути озброєна й сильна миротворча місія ООН, яка повинна перебувати на окупованій території, а не охороняти лише, у вигляді нечисленної групи, представників ОБСЄ", - цитує Габріеля "Інтерфакс-Україна".

За словами глави німецького зовнішньополітичного відомства, якщо миротворці перебуватимуть лише на лінії зіткнення, то це буде "новим кордоном в Україні".

"Ми спільно з нашими французькими колегами, а також з усіма країнами, які входять до Ради Безпеки ООН, працюватимемо над тим, щоб ввести справжню миротворчу місію ООН на Донбас", - сказав Габріель.

Як відомо, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ. 

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією.

Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

13 листопада 2017 року Волкер передав Суркову доповнення до запропонованого Росією варіанту резолюції щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Але російська делегація назвала прийнятними лише 3 з 25 пунктів.

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСНімеччинаДонбасООНмиротворці
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