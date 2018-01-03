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Клімкін розповів, як Україна скористається зброєю від США

Середа, 3 січня 2018, 20:00

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку бойовиків, але не для ескалації конфлікту на Донбасі.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем у середу в Києві.

"Ідеться про зброю оборонного характеру. Ця зброя може й буде використовуватися в разі провокацій з боку Росії та підтримуваних нею терористів і, як ви розумієте, вона не застосовуватиметься в атакуючих діях, тому вона не може використовуватися як аргумент, який сприятиме підвищенню температури конфлікту", - цитує Клімкіна "Інтерфакс-Україна".

Глава українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що рішення президента США Дональда Трампа про надання Україні летального оборонного озброєння має як символічний, так і практичний характер.

"Те, що робить Росія наразі, - це абсолютно свідома тактика контрольованої ескалації, і ми не виключаємо подальшої воєнної ескалації", - зазначив Клімкін.

Він також вважає, що РФ може вдатися до провокацій на Донбасі перед виборами президента РФ, запланованими на 2018 рік.

"Ми цілком припускаємо, що Росія може вдатися до провокацій, зокрема й воєнних, мілітарних провокацій, під час підготовки до цих виборів", - зазначив він.

Міністр додав, що Україна готова до таких провокацій.

Як відомо, 23 грудня у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

Загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн ​​доларів. Він буде включати 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Раніше повідомлялося, що Держдеп  схвалив комерційну ліцензію, що дозволяє експорт снайперських систем Model M107A1, боєприпасів і пов'язаних з ними комплектуючих і аксесуарів в Україні на суму 41,5 млн. дол. США.

Україна передавала США весь перелік озброєння, який би хотіла отримати. Йдеться про надання засобів повітряної розвідки, протитанкових систем, системи РЕБ.

У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.

"Українська правда" у Threads

Теми: КлімкінМЗССШАзброяДонбас
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