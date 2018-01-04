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Манафорт намагається довести, що розслідування проти нього незаконне

Четвер, 4 січня 2018, 00:07

Колишній голова виборчого штабу Дональда Трампа і політтехнолог "Партії регіонів" Пол Манафорт, подав до суду у США позов у якому ставить під сумнів повноваження спеціального прокурора Роберта  Мюллера.

Про це пише The Washington Times.

Манафорт стверджує, що Мюллер не мав юридичних повноважень розслідувати і висувати проти нього обвинувачення відмиванні грошей до 2016 року. Оскільки злочини, які обвинувачення приписує Манафорту, не пов'язані із виборчою кампанією США 2016-го року і стосуються виключно роботи Манафорта та та його партнера Ріка Ґейтса в Україні.

Стверджується, що робота Манафорта в Україні завершилась у 2014-му, за два роки до того, як Манафорт приєднався до штабу Трампа на досить короткий проміжок часу.

Адвокат Манафорта Кевін Даунінг заявляє, що Мюллер був призначений розслідувати можливу змову Тармпа з Росією і злам серверів Демократичної партії.

Позов закликає суддю окружного суду відкинути обвинувальний висновок та наказати Мюллеру припинити розслідування справ, що стосуються діяльності Манафорта до початку президентської кампанії в США.

Як відомо, ФБР вивчає великі грошові перекази від офшорних компаній Манафорта на рахунки в США, щоб з'ясувати чи відмивав він гроші для уряду України часів Віктора Януковича.

Як повідомлялося, 30 жовтня було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту і Річарду Гейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Дональда Трампа і Росією, почасти черезчисленні зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.

В середині грудня суддя окружного суду в США частково задовольнила прохання Манафорта щодо звільнення з-під домашнього арешту на період судового розслідування його справи. Він може лишати свій будинок в Олександрії для перебування у іншій резиденції в Палм-Біч (штат Флорида) і носитиме електронний браслет.

"Українська правда" у Threads

Теми: Пол МанафортСША
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