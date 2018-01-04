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Рада суддів України поговорить про п’яних суддів за кермом

Четвер, 4 січня 2018, 00:41
Рада суддів України поговорить про п’яних суддів за кермом

На найближчому засіданні Ради суддів України (РСУ) буде обговорено ситуацію  із зловживанням алкоголем суддями та управлінням автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє прес-служба РСУ.

Засідання РСУ, яке призначене на 12 січня, скликають у зв’язку з ДТП, що сталися впродовж останнього тижня за участі суддів.

РСУ нагадує, що за фактом смертельної ДТП, яка сталася 27 грудня, за участі, як встановила поліція, судді Васильківського міського районного суду Сергія Корнієнка, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Також, за фактом ДТП, учасником якої став суддя  Києво-святошинського суду Дмитро Усатов, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, відкрито провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

В РСУ стверджують, що якщо перший випадок можна розцінювати як збіг трагічних обставин, то другий свідчить про наявність серйозної проблеми із зловживанням алкоголем суддею та управлінням автотранспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

"Такі дії несуть ознаки не тільки адміністративного та кримінального правопорушення, а й підривають авторитет судової влади та довіру суспільства до суддів, які чесно і з гідністю виконують свої обов'язки", - заявляє РСУ.

"Зважаючи на такі випадки, Радою суддів України буде проведено ретельне вивчення ситуації з подальшим реагуванням відповідно до законів України", - повідомила прес-служба органів суддівського самоврядування.

Теми: судДТП
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