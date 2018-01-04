Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд у "справі Плотницького" знову не відбувся, тепер через хворобу судді

Четвер, 4 січня 2018, 01:17

У Дніпрі не змогли розглянути через хворобу судді справу проти ватажків угруповання "ЛНР" – Ігоря Плотницького, а також Олександра Гурєєва та Андрія Патрушева – за збитий військовий літак Іл-76 з українськими військовослужбовцями на борту.

Про це пише Радіо Свобода.

Засідання Красногвардійського райсуду міста, до якого повернули справу з апеляційного суду, було призначене на 3 січня.

Як повідомила громадська активістка, яка стежить за процесом, Наталія Балахніна, головуючий суддя пішов на лікарняний саме в день, коли мало відбутися засідання в цій справі. Адвокатів та потерпілих не попередили.

"Помічника судді на місці немає. Інші співробітники надали інформацію, що через хворобу судді засідання не відбудеться", – зазначила Балахніна.

Дату, на яку перенесено засідання, поки не повідомляють.

Раніше у грудні Апеляційний суд Дніпропетровської області справу проти ватажків угруповання "ЛНР" повернув до Красногвардійського райсуду Дніпра, який до цього не зміг розпочати розгляд через самовідвід судді.

У вересні у Дніпрі в Бабушкінському районному суді Дніпра не відбувся судовий розгляд "справи Плотницького" через самовідвід колегії суддів.

Справу мала розглядати колегія із трьох суддів, однак усі вони заявили про самовідвід, посилаючись на упередженість та необ’єктивність при розподілі цієї судової справи.

Схожа ситуація в цьому суді була і 20 липня. Тоді двоє суддів заявили про самовідвід.

У січні 2017 року прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що передала до суду обвинувальний акт проти керівника терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака Іл-76.

Як відомо, 14 червня 2014 року над Луганською областю бойовики уразили Іл-76МД з переносного зенітно-ракетного комплексу – літак загорівся і впав. На борту було 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади й 9 членів екіпажу. Усі загинули.

Теми: катастрофисудДонбасДніпро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
катастрофи
Детально порахували: скільки коштувала Україні вчинена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС
НАТО має план на випадок ядерної катастрофи на ЗАЕС – топ-посадовиця
"Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: