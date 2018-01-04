Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лутковська розповіла, як мер Торецька відмовився від передачі бойовикам

Четвер, 4 січня 2018, 09:51
Лутковська розповіла, як мер Торецька відмовився від передачі бойовикам

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що мер Торецька Донецької області Володимир Слєпцов і ще 6 осіб в останній момент відмовилися від передачі ОРДО у рамках обміну полоненими 27 грудня 2017 року.

Про це Лутковська повідомила в ефірі каналу "112 Україна".

"Так сталося з ним (Слєпцовим) і ще з 6 особами, які вже приїхали на непідконтрольну уряду територію й уже там чітко сказали: Ми не хочемо тут залишатися, а хочемо повернутися на підконтрольну Україні територію ", - сказала омбудсмен.

Вона додала, що знає Слєпцова особисто і знає про його стан здоров'я, тому відправила його назад в першу чергу в автобусі із представниками ЗМІ.

Слєпцов
Слєпцов

"А решту 6 потім перевезли, бо жодна людина без її волі не може бути залишена на непідконтрольній території", - додала вона.

Вона повідомила, що за тиждень до обміну було 20 осіб які вагалися, яке рішення їм приймати.

"І я не впевнена, що 7 входили до цієї двадцятки, це могли бути інші люди. Людина приїхала, отримала рішення суду або указ про помилування і вирішила залишатись", - пояснила вона.

За словами Лутковської, представники ОРДО не перешкоджали тому, що ці люди вирішили не залишатися.

Крім того, Лутковська зазначила, що чекала у Горлівці до кінця обміну, і вивозила з собою останнього 74-ого заручника, "якого спочатку загубили і не привезли".

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбасзаручники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: