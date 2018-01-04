Пачка цигарок подорожчає на 4-5 гривень через зростання акцизів

Вартість пачки цигарок в Україні зросте на 4-5 гривень у 2018 році в результаті зростання акцизів на 29,7%.

Таку думку висловили виробники тютюнових виробів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми оцінюємо, що після підвищення акцизного податку на 29,7% в 2018 році в середньому ціна пачки сигарет зросте на 4-5 грн", - сказав начальник відділу роботи з державними органами компанії "Брітіш Американ Тобакко Україна" Юрій Рилач.

"Однак необхідно враховувати, що на зростання цін впливає не тільки зростання акцизного податку, а й вартість сировини, напівфабрикатів, електроенергії, оплати праці та інших складових, зокрема й девальвація національної валюти", - додав він.



Менеджер з питань фіскального регулювання компанії "JTI Україна" Андрій Фіта позитивно оцінює ухвалення парламентом змін до Податкового кодексу, які передбачають поступове - до 2025 року - підвищення специфічної ставки акцизного податку на тютюнові вироби та мінімального акцизного зобов'язання.

За словами Фіти, в ухваленому законі враховані зобов'язання України підвищити мінімальну ставку акцизу на сигарети до європейських показників - EUR90 за 1000 штук.

По-друге, передбачається довгостроковий план підвищення акцизу, на чому довгі роки наполягала галузь, оскільки без довгостроковій акцизної стратегії складно планувати свою діяльність.

"JTI Україна" вітає рішення підвищувати саме специфічну й мінімальну ставки акцизу і не підвищувати адвалорну складову, оскільки вона не відповідає принципу нейтральності і не гарантує прогнозованих надходжень до бюджету.

"Що стосується цін на сигарети в 2018 році, то за попередніми розрахунками вони виростуть на 4-5 грн. Безумовно, таке зростання не потішить курців, але будемо оптимістичними - якби ставки визначалися в євро, а не в гривні, то зростання цін залежав би ще й від валютних коливань", - повідомила директор департаменту корпоративних зв'язків "Філіп Морріс Україна" Наталя Бондаренко.

Як повідомлялося, акциз на сигарети з специфічною ставкою в 2018 році зросте на 29,7% - до 577,98 грн за 1 тис. штук без підвищення адвалорної ставки (12%).

Вжитими правками до Податкового кодексу передбачається поступове - до 2025 року - підвищення специфічної ставки акцизного податку на тютюнові вироби та мінімального акцизного зобов'язання, а саме: в 2018 році - на 29,7%, в наступні роки - на 20% до рівня, еквівалентного 90 євро за 1 тис. шт.

Економічна правда