Розслідування катастрофи МН17: Оператор "Бука" міг переплутати ціль

Під час розслідування катастрофи пасажирського літака рейсу МН17 з'ясувалося, що оператор ракетної установки "Бук" міг і не знати, що стріляє в пасажирський літак "Малайзійських авіаліній".

Про це в одній з програм на голландському телебаченні розповідає колишній командир фінського батальйону "Бук" Еса Келонімі, який дуже допоміг у розслідуванні причин падіння літака.

За його словами, системою "Бук" керують 3 людини. Курс навчання в Фінляндії триває 1 рік, він дає базовий рівень знань. Щоб повною мірою освоїти навички управління "Буком", потрібно більше часу, а щоб стати справжнім професіоналом, потрібно багато років навчання.

Як відомо, в Донецьку була помічена пускова установка системи "Бук", але, зазначає фінський фахівець, це лише одна зі складових великого комплексу. До його складу також входить мобільний командний пост, який керує системою, і радар, що передає дані про повітряні об'єкти на командний пост. Також в складі комплексу є інші пускові установки.

За словами Келонімі, пускова установка і сама по собі може здійснити постріл, але її оператор "не знатиме, куди стріляє".

"Тому що невідомо, де ціль", - пояснив він.

При цьому, відзначає експерт, у пускової установки є і свій радар, який відстежує ціль. Однак навіть при наявності досвідченого оператора він не дуже точний, йому важко відрізнити військовий літак від пасажирського і взагалі визначити тип літального апарату.

У програмі було також озвучено думку, що діями оператора управляли з Росії.

В цілому експерти зійшлися на думці, що застосування бойовиками пускової установки "Бук" проти українських літаків - безвідповідальне рішення.

Як відомо, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 в Донецькій області.

Загинули 298 осіб, що перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Міжнародна команда розслідувачів Bellingcat оприлюднила доповідь, в якій йдеться про те, що перевезення установки "Бук", з якої імовірно був збитий літак рейсу MH17, здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський.

Євген Кізілов, УП