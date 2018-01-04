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На одному з блокпостів затримали поплічника бойовиків ОРДО

Четвер, 4 січня 2018, 13:05

На блокпосту біля міста Вугледар Донецької області наряд військових під час перевірки позашляховика затримав мешканця Донецьку, що має зв'язок з бойовиками ОРДО.

Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії.

"Під час перевірки документів водія за інформаційно-пошуковою системою Центру інформаційного забезпечення виявлено, що громадянин 1985 року народження, житель міста Донецьк має зв'язок з незаконними збройними формуваннями, так званою "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваного затримано та передано до Вугледарського відділку поліції за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 260 ККУ (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та участь у їх діяльності).

Українська правда
Теми: АТОДонбасОРДЛО
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