На одному з блокпостів затримали поплічника бойовиків ОРДО

На блокпосту біля міста Вугледар Донецької області наряд військових під час перевірки позашляховика затримав мешканця Донецьку, що має зв'язок з бойовиками ОРДО.

Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії.

"Під час перевірки документів водія за інформаційно-пошуковою системою Центру інформаційного забезпечення виявлено, що громадянин 1985 року народження, житель міста Донецьк має зв'язок з незаконними збройними формуваннями, так званою "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваного затримано та передано до Вугледарського відділку поліції за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 260 ККУ (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та участь у їх діяльності).