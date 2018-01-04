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Геращенко відчитала спостерігачку ОБСЄ за вживання термінів "ДНР" і "ЛНР"

Четвер, 4 січня 2018, 15:10
Геращенко відчитала спостерігачку ОБСЄ за вживання термінів ДНР і ЛНР
www.segodnya.ua

Учасник переговорів у Мінську, перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко розповіла спостерігачеві місії ОБСЄ, як правильно називати окупантів Донбасу.

Про це вона повідомляє у Facebook.

"В окупованій Горлівці, під час звільнення українських заручників, до мене підійшла представниця СММ ОБСЄ й запитала, скільки громадян, в свою чергу, було переміщено в ЛНР-ДНР. Я покликала українські ЗМІ і в їх присутності публічно звернула увагу цієї пані спостерігача, що вона має дотримуватися термінології Мінських угод, де окуповані території - це ОРДЛО і немає ніяких "ДНР- ЛНР"", - пише Геращенко.

За її словами, спостерігач зашарілася і вибачилася.

"Але це не питання лексики, а питання ставлення спостерігачів до цих територій, і воно має відповідати Мінським угодам, за якими Горлівка, Донецьк, Луганськ - це Україна!" - наголосила віце-спікер.

Українська правда

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Теми: ГеращенкоОРДЛОДонбасОБСЄ
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