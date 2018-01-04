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Геращенко радить полякам розрізняти біженців і трудових мігрантів

Четвер, 4 січня 2018, 18:21

Статус біженців у Польщі отримали значно менше українців, ніж стверджує польська влада.

Так перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко відповіла на заяви польських високопосадовців про сотні тисяч українських біженців.

"Офіційні особи мають озвучувати офіційні цифри, які свідчать, що за останній час статус біженців в Польщі отримало близько 80 українців. Саме стільки в Польщі біженців. Інше питання – трудові мігранти", – написала вона у Facebook.

"Правда в тому, що десятки тисяч українців в часи економічної кризи, спровокованої в тому числі і війною, працюють в сусідніх країнах, в тому числі й в Польщі, посилюючи її економіку, вкладаючи свої руки, розум, сили, українську працелюбність і щирість в формування польського ВВП", – додала Геращенко.

На її думку, "було б чесно з боку польських можновладців дякувати за це українцям – працелюбним і сильним, бажаним в багатьох сферах, особливо робітничих професій в Польщі".

"Говорити про них як про біженців – це нонсенс", – наголосила парламентар.

"Також варто чесно визнати, що попри російську агресію на Донбасі і в Криму, сотні тисяч внутрішніх переселенців, Україна не створила міграційної кризи ані для ЄС, ані для РФ-агресора. Там теж лише пару сотень українців отримали офіційний статус біженців" – додала Геращенко.

На її переконання, українській владі й суспільству "вдалося впоратися з питанням ВПО й не створювати міграційних проблем для наших сусідів".

"До речі, саме тому ми й отримали безвіз, аби були сотні тисяч біженців – Україні б ніхто його не надав!", – зазначила Геращенко.

"Українські заробітчани, трудові мігранти, які змушені шукати заробітків в чужих краях – це наш біль, і влада дійсно повинна докласти всіх зусиль для розвитку і відновлення економіки, аби люди поверталися й працювали на рідній землі. Над цим маємо працювати в 2018-му", – додала вона.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна прийняла у себе 1,5 мільйона українців, і більшість із них приїхали з територій, охоплених війною.

А посольство України в Польщі заявляло, що за 10 місяців 2017 року польська влада надала статус біженця 56 громадянам України.

Теми: біженціПольщаГеращенко Ірина
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