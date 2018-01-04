У грудні в Крим, окрім російських вантажних суден, заходило ще одне

Із 1 грудня 2017 року до 1 січня 2018 року зафіксовано заходження 26 вантажних суден-порушників до портів окупованого Криму.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, уточнюючи, що це дані по суднах, у яких працює система автоматичної ідентифікації (Automatic Identification System).

Це 25 суден під прапором Російської Федерації та 1 судно під прапором Республіки Сьєрра-Леоне. Загалом вони здійснили 82 заходи до портів Керчі, Севастополя та Феодосії.

На рейді в акваторії портів, що використовується для стоянки суден, були зафіксовані кораблі Республіки Молдова, Мальти, Того, Палау, Федерації Сент-Крістофер і Невіс та Союзу Коморських Островів.

У листопаді в Криму було зафіксовано 25 суден-порушників, з яких 21 судно під прапором РФ, 4 – під прапором Того, Сьєрра-Леоне та Палау.

Як відомо, морські порти на території анексованого Росією Криму – в Євпаторії, Керчі, Севастополі, Феодосії та Ялті, – закриті розпорядженням Кабінету міністрів України від 30 квітня 2014 року № 578-р та наказом Міністерства інфраструктури від 16 червня 2014 року №255.

Заходження суден під іноземними прапорами до закритих морських портів та терміналів у Криму розглядається як порушення норм міжнародного права, як дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден, у тому числі кримінальну.