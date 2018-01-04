Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укрзалізниця" обіцяє більше міжнародних кас

Четвер, 4 січня 2018, 20:13

Виконувач обов’язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов повідомив, що цього року стане більше міжнародних залізничних кас.

"Міжнародних залізничних кас у 2018-му додасться", – написав він у Twitter.

"Починаємо із "Донецької залізниці". Замість Донецька та Луганська відкриємо такі каси у Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Покровську, Рубіжному та Лисичанську", – додав Кравцов.

Він зазначив, що "Укрзалізниця" на сьогодні дає можливість подорожувати до 7 країн Євросоюзу.

Теми: Укрзалізницятранспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Укрзалізниця
"Укрзалізниця" зареєструвала в ЄС дочірню компанію
УЗ призначає додатковий поїзд Інтерсіті+ із Києва до Харкова
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: