Теракт у Кабулі забрав життя понад десятка людей, є поранені

У столиці Афганістану Кабулі терорист підірвав себе біля поста підрозділу поліції в кварталі Банаї, є жертви й поранені.



Теракт стався в четвер увечері, повідомляє телеканал Tolo News із посиланням на очевидців, передає "Інтерфакс".



За попередніми даними, терорист-смертник підірвався, наблизившись до посту підрозділу поліції в кварталі Банаї в дев'ятому районі Кабула.



Загинули 15 і отримали поранення щонайменше 20 людей, в основному поліцейські.

За офіційними даними, померло 11 і поранено 25 осіб; ще одне джерело повідомило про 20 загиблих і 20 поранених, передає Guardian із посиланням на AFP.

Силовики заблокували район інциденту.