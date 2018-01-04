Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Теракт у Кабулі забрав життя понад десятка людей, є поранені

Четвер, 4 січня 2018, 20:33

У столиці Афганістану Кабулі терорист підірвав себе біля поста підрозділу поліції в кварталі Банаї, є жертви й поранені.

Теракт стався в четвер увечері, повідомляє телеканал Tolo News із посиланням на очевидців, передає "Інтерфакс".

За попередніми даними, терорист-смертник підірвався, наблизившись до посту підрозділу поліції в кварталі Банаї в дев'ятому районі Кабула.

Загинули 15 і отримали поранення щонайменше 20 людей, в основному поліцейські.

За офіційними даними, померло 11 і поранено 25 осіб; ще одне джерело повідомило про 20 загиблих і 20 поранених, передає Guardian із посиланням на AFP.

Силовики заблокували район інциденту.

Теми: Афганістантероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Афганістан
Між Іраном та Талібаном сталася стрілянина через воду, є загиблі
Таліби провели перші торги нафти, видобутої в Афганістані
МЗС викликає посла Угорщини після того, як Орбан порівняв Україну з Афганістаном
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: