Теракт у Кабулі забрав життя понад десятка людей, є поранені
Четвер, 4 січня 2018, 20:33
У столиці Афганістану Кабулі терорист підірвав себе біля поста підрозділу поліції в кварталі Банаї, є жертви й поранені.
Теракт стався в четвер увечері, повідомляє телеканал Tolo News із посиланням на очевидців, передає "Інтерфакс".
За попередніми даними, терорист-смертник підірвався, наблизившись до посту підрозділу поліції в кварталі Банаї в дев'ятому районі Кабула.
Загинули 15 і отримали поранення щонайменше 20 людей, в основному поліцейські.
За офіційними даними, померло 11 і поранено 25 осіб; ще одне джерело повідомило про 20 загиблих і 20 поранених, передає Guardian із посиланням на AFP.
Силовики заблокували район інциденту.