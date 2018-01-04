Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа екс-чиновника продовольчо-зернової корпорації пішла до суду

Четвер, 4 січня 2018, 23:07

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 4 січня скерували до суду звинувачувальний акт щодо екс-посадовця "Державної продовольчо-зернової корпорації України".

Його підозрюють в умисних службових корупційних злочинах шляхом зловживання службовим становищем та прийняття обіцянки неправомірної вигоди (ч.2 ст.364 та ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України), уточнюють НАБУ й САП.

За даними слідства, екс-посадовець ПАТ "ДПЗКУ" впродовж липня-жовтня 2014 року організував підготовку та укладення зовнішньоекономічних контрактів про продаж сільськогосподарської продукції іноземним суб’єктам господарювання.

За це він планував отримати неправомірну вигоду в розмірі понад 660 тисяч доларів.

Через укладені контракти державній компанії завдано збитків на суму понад 1,6 млрд гривень у вигляді неоплати проданої корпорацією сільськогосподарської продукції у розмірі понад 1,55 млрд грн та внаслідок заниження ціни товару за контрактами на суму понад 45 млн грн.

У разі визнання винуватості у суді, посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років із конфіскацією майна.

Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратурахабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
НАБУ
НАБУ і САП завершили слідство стосовно підозрюваного в держзраді Деркача
Справа VAB банку: НАБУ завершило розслідування щодо Бахматюка та його сестри
Справа "Золотого мандарина": екснардепа Логвинського оголосили в розшук
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: