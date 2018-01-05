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Пенсіонер, якого шукали після захоплення "Востоком", прийшов на КПВВ

П'ятниця, 5 січня 2018, 00:01

Співробітники Волноваського відділу поліції, які несуть службу на КПВВ "Новотроїцьке", виявили 58-річного чоловіка, який більше 3 років перебував у розшуку. 

У червні 2014 року родичі пенсіонера звернулися до ще чинного Макіївського відділення міліції та повідомили про зникнення людини, інформує поліція Донеччини.

Зі слів макіївчанина правоохоронці дізналися, що дорогою додому його підрізав військовий мікроавтобус з розпізнавальними знаками батальйону "Восток". Більше 10-ти осіб у масках з автоматичною зброєю витягнули водія з автомобіля та почали бити.

Вони забрали в чоловіка цінні речі та гроші, а самого водія зв’язали й залишили у багажнику власного автомобіля.

Подальший місяць потерпілий пам’ятає розмито, адже його лишили у підвальному приміщенні, десь у районі мотелю, де морили голодом та систематично били.

"Через 26 днів мене випустили, коли я вже не мріяв про спокійне життя", – розповів потерпілий.

 

Де після цього перебував літній чоловік, поліція не повідомляє.  

Правоохоронці зазначають, що всього на території  Волноваського району у розшуку перебуває 210 осіб, з них безвісті зниклих – 84.

За 2017 рік поліція Волновахи розшукала 55 громадян.

Завдяки контрольно-пропускним пунктам правоохоронці затримали 46 зловмисників, які переховувалися від закону, і 16 осіб, які брали участь у незаконних збройних формуваннях. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбасполоненізаручники
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