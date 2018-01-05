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Трамп наполягає на будівництві стіни на кордоні з Мексикою

П'ятниця, 5 січня 2018, 04:28

Президент США Дональд Трамп заявив, що стіна вздовж кордону з Мексикою допоможе припинити незаконну імміграцію до країни.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Ми мусимо збудувати стіну, зупинити незаконну імміграцію, припинити ланцюгову міграцію й скасувати візову лотерею. Чинна система є небезпечною та нечесною стосовно чудового народу США – прийшов час змін", – наголосив Трамп.

Як відомо, раніше Міністерство національної безпеки США розширило список вимог до країн, з якими діє безвізовий режим за програмою Visa Waiver.

Відомство зобов'язало 38 країн, з якими у Сполучених Штатів діє відповідна угода, використовувати контртерористичну базу даних США для перевірки громадян на своїх кордонах.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАкордон
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