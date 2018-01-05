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У 2017 році кримські "суди" оштрафували активістів на 5 млн рублів

П'ятниця, 5 січня 2018, 06:39
У минулому році окупаційні суди Криму оштрафували кримських татар на суму понад 5 млн рублів.

Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр.

"За даними моніторингу Кримськотатарського ресурсного центру, окупаційні суди Криму у 2017 році незаконно оштрафували близько 100 осіб, переважно кримських татар, на суму 5 мільйонів 291 тисяча рублів ( 92 500 доларів)", - йдеться у повідомленні.

"Максимальний штраф - 3,5 мільйона рублів, який був призначений фігурантові "справи українських диверсантів" Редвану Сулейманову. Мешканку Бахчисарайського району Зарему Умерову оштрафували на суму 300 тисяч рублів за коментарі у соціальних мережах. Іншого фігуранта "справи українських диверсантів" Дмитра Штибликова було оштрафовано на 200 тисяч рублів", - наголошує організація. 

Активістам Османові й Емілеві Беляловим окупаційні суди призначили штрафи по 150 тисяч рублів. 

Велику частину штрафів у розмірах від 10 до 20 тисяч рублів призначено за статтями 20.2. Кодексу про адміністративні правопорушення Російської Федерації. Близько 70 кримських татар судили за поодинокі пікети.

"При обшуку в будинку Алімдара Белялова російські силовики вкрали 4 тисячі доларів і 60 тисяч рублів", - підкреслює Кримськотатарський ресурсний центр.

Організація закликає міжнародне співтовариство і міжнародні правозахисні організації посилити тиск на Російську Федерацію й окупаційну владу Криму для припинення політичних переслідувань.

Як відомо, 18 грудня 2017 року в окупованому Росією Криму пройшли одночасно більше 70 адміністративних судів над кримськими татарами у справі про пікети 14 жовтня.

У Білогірську оштрафували на 10 тисяч рублів Садрі Муратова, такий же штраф призначили в підконтрольному Кремлю Совєтському райсуді Асану Сейдхалілову, Ельдару Алієву, Мустафі Расілову. У Київському райсуді Сімферополя штраф в 10 тис. рублів присудили Валерію Григорю.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримсудРосія
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