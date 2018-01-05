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Засудження Саакашвілі не впливає на екстрадиційну перевірку – ГПУ

П'ятниця, 5 січня 2018, 12:53

Рішення Тбіліського міськсуду про заочне засудження екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі до 3 років ув'язнення не впливає на хід екстрадиційної перевірки, яку проводить прокуратура Києва.

Про це "Українській правді" повідомив прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко.

"Поки вона (екстрадиційна перевірка – УП) не буде завершена, жодні рішення грузинського суду стосовного Саакашвілі враховуватися не будуть", – зазначив Лисенко.

Так, як пояснив речник Генпрокуратури, перевірка проводиться за українським законодавством.

При цьому, за словами Лисенка, визначити, чи є рішення суду в Тбілісі підставою для екстрадиції, має Міністерство юстиції після закінчення перевірки.

Як відомо, Тбіліський міський суд засудив Міхеіла Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

Сам Саакашвілі у своєму Facebook назвав рішення суду "повністю незаконним" а таким, що "суперечить всім міжнародним, національним нормам та здоровому глузду".

Адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що рішення Тбіліського суду наразі не дає Україні підстав для його екстрадиції або видворення.

Як відомо, на початку вересня Генпрокуратура і Міністерство юстиції України отримали запит Головної прокуратури Грузії про видачу Саакашвілі.

У 2015 році Генеральна прокуратура України відхилила запит Грузії на екстрадицію Саакашвілі. Пояснили це тим, що на батьківщині його переслідують за політичними мотивами.

Софія Лукашова, для УП

"Українська правда" у Threads

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