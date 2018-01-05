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Білорусь закриє генконсульство в Одесі

П'ятниця, 5 січня 2018, 20:45
Білорусь закриє генконсульство в Одесі

Рада міністрів Білорусі постановила закрити генеральне консульство країни в Одесі.

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Рада Міністрів ухвалила закрити до 23 лютого 2018 року Генеральне консульство Республіки Білорусь в м. Одесі (Україна). Це рішення міститься в постанові Уряду Білорусі від 4 січня 2018 року № 1.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що МЗС Білорусі поручили вжити необхідні заходи для закриття генконсульства.

Крім того, постанову Ради Міністрів Республіки Білорусь від 9 березня 2011 року № 288 "Про відкриття генерального консульства Республіки Білорусь в м.Одесі (Україна)" визнали такою, що втратила силу.

Теми: БілорусьОдеса
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