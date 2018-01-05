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Компанія Ахметова оскаржуватиме рішення суду про заморожування активів

П'ятниця, 5 січня 2018, 23:00

Група СКМ, яка належить олігарху Рінату Ахметову, заявила, що оскаржуватиме рішення суду на Кіпрі про заморожування активів на суму 820 мільйонів доларів.

Про це йдеться в заяві СКМ, передає "Радіо Свобода".

У ній повідомляється, що rомпанія групи СКМ опосередковано придбала акції "Укртелекому у Raga Establishment Limited (тоді називалася EPIC Telecom Invest Limited) в 2013 році, через 2 роки після приватизації "Укртелекому".

"Ми отримали інформацію про попереднє визначення суду на Кіпрі щодо деяких компаній групи СКМ за позовом компанії Raga Establishment Limited. Ми категорично не згодні з цим визначенням, і воно буде нами оскаржено. Компанії групи СКМ будуть також активно захищатися в судах проти безпідставного позову компанії Raga Establishment Limited, в рамках якого було винесено ухвалу", - пишуть представники групи.

Її представники стверджують, що група СКМ ні прямо, ні опосередковано не брала участі в приватизації "Укртелекому" в 2011 році.

"Претензії Фонду держмайна та інших державних органів України щодо законності приватизації "Укртелекому" та виконання інвестиційних зобов’язань стосуються саме діяльності Raga Establishment Limited і її реальних кінцевих бенефіціарів, а також осіб, які фінансували приватизацію в 2011 році", - підкреслюють в СКМ.

Як відомо, Кіпрський суд заморозив активи українського олігарха Ріната Ахметова на суму 820 мільйонів доларів по справі "Укртелекому".

Нагадаємо, раніше Верховний суд Лондона заморозив активи Коломойського та Боголюбова.

Нагадаємо, володіння колишньою державною телекомунікаційною групою оскаржив також і уряд України, який намагається повернути Укртелеком на підставі того, що початкові зобов'язання Ахметовим не були виконані.

Рекомендуємо почитати: А чи є що повертати: держава може отримати від Ахметова "мертвий" "Укртелеком"

Теми: Ахметовсуд
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