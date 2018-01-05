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Макрон не бачить шансів на вступ Туреччини в ЄС

П'ятниця, 5 січня 2018, 23:29

Президент Франції Емманюель Макрон наразі не бачить шансів на прогрес в переговорах про вступ Туреччини до Європейського Союзу.

Про це він заявив в ході зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом у Парижі, пише DW.com.

Останні події в Туреччині і рішення, прийняті керівництвом країни, унеможливлюють будь-який прогрес у процесі щодо приєднання Туреччини до ЄС, заявив Макрон.

За словами глави французької держави, він обговорив цю тему з Ердоганом в ході відвертої бесіди. Разом з тим Макрон не виключив розвитку відносин між ЄС і Туреччиною "в формі співпраці, партнерства".

Ердоган в свою чергу заявив, що очікування в черзі на вступ до Євросоюзу "втомило" Анкару.

"Неможливо постійно просити про вступ в ЄС", - наводить слова Ердогана інформагентство AFP.

Анкара отримала офіційний статус кандидата на вступ до ЄС в 1999 році.

Макрон також висловив стурбованість долею заарештованих в Туреччині журналістів, а також професорів і студентів Галатасарайского університету, які раніше підписалися під відкритим листом з критикою політики Анкари щодо курдів.

Глава Єлисейського палацу закликав Ердогана дотримуватися основних прав і свободи громадян.

Демократичні країни повинні не тільки боротися з тероризмом, але також "стояти на захисті принципів правової держави", - зазначив Макрон.

Ердоган на це відповів, що "у терору і тероризму є садівники", тобто "люди, які вважаються ідеологами" і "зрошують посіви своїми колонками в газетах".

Теми: ТуреччинаЄСФранція
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