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Доба в АТО: Бойовики продовжують мінометні обстріли, є поранений

Субота, 6 січня 2018, 06:59

Противник продовжує обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння позиції Збройних Сил України. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку, пізно ввечері, ворог майже годину вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО зі 120-мм мінометів та великокаліберних кулеметів у районі Світлодарської дуги. Десять мін цього калібру розірвалися довкола населеного пункту Луганське.

На Донецькому напрямку у першій половині доби загарбники зосередили свою вогневу активність поблизу шахти Бутівка та обстріляли українських захисників спочатку з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а згодом – із мінометів калібру 82-мм.

"Українські військові вогонь у відповідь не відкривали, у повній мірі дотримуючись домовленостей Тристоронньої контактної групи про новорічно-різдвяне перемир’я", - зазначили військові.

Як повідомлялось, впродовж дня, 5 січня, було зафіксовано 2 обстріли позицій Збройних Сил України.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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