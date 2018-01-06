Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За безпекою на Різдво стежитимуть 7 тисяч рятувальників

Субота, 6 січня 2018, 07:52

На період 6-9 січня підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим несення служби. 

Як повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін, на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки. 

"Організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Нацполіції, регіональними службами цивільного захисту на об'єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення Різдвяних святкувань ... У готовності до застосування перебуває авіація ДСНC - літак Ан-26 медично-санітарного призначення та вертоліт Мі-8", - зазначив Чечоткін.

Раніше у Нацполіції повідомили, що на Різдво безпеку та порядок біля храмів забезпечуватимуть понад 18 тисяч правоохоронців – поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: святкуванняДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
святкування
Історія свята Івана Купала. Які традиції, прикмети та забобони були у давнину
Зеленський запропонував змінити дату святкування Різдва та ще двох свят
Зеленський встановив 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом
Останні новини
07:06
За добу відбулося 61 бойове зіткнення. Українська авіація атакувала 11 разів – Генштаб
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
Усі новини...
Реклама: