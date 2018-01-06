Зареєструватися на пробне ЗНО можна одразу після свят

Зареєструватися для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна з 9 до 31 січня 2018 року.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Реєстрація можлива на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

24 березня відбудеться тест з української мови і літератури, 31 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

В УЦОКО нагадали, що участь у пробному ЗНО є платною послугою, деталі про вартість та проходження пробного тестування можна дізнатися на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Українська правда