У Меркель хочуть висилати з Німеччини мігрантів-антисемітів

Німецькі християнські демократи прагнуть видворяти мігрантів-антисемітів.

Про це йдеться у чорновому варіанті пропозиції фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, який є у розпорядженні видання Die Welt, пише "DW".

"Хто відкидає життя євреїв у Німеччині або ставить під питання право на існування Ізраїлю, тому немає місця в нашій країні", - зазначено у заяві.

Представники ХДС/ХСС хочуть, щоб до мігрантів-антисемітів у повному обсязі застосовувалися "усі превентивні заходи, аж до можливості видворення".

Як зазначив віце-голова фракції ХДС/ХСС Штефан Гарбарт, також у фракції хочуть "протистояти антисемітизму серед мігрантів арабського та африканського походження".

Фракція планує представити свою пропозицію в Бундестазі до 27 січня - дня пам'яті жертв Голокосту.