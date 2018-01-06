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У Меркель хочуть висилати з Німеччини мігрантів-антисемітів

Субота, 6 січня 2018, 08:55

Німецькі християнські демократи прагнуть видворяти мігрантів-антисемітів.

Про це йдеться у чорновому варіанті пропозиції фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, який є у розпорядженні видання Die Welt, пише "DW". 

"Хто відкидає життя євреїв у Німеччині або ставить під питання право на існування Ізраїлю, тому немає місця в нашій країні", - зазначено у заяві. 

Представники ХДС/ХСС хочуть, щоб до мігрантів-антисемітів у повному обсязі застосовувалися "усі превентивні заходи, аж до можливості видворення".

Як зазначив віце-голова фракції ХДС/ХСС Штефан Гарбарт, також у фракції хочуть "протистояти антисемітизму серед мігрантів арабського та африканського походження". 

Фракція планує представити свою пропозицію в Бундестазі до 27 січня - дня пам'яті жертв Голокосту.

Теми: НімеччинаМеркельміграція
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