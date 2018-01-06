Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп попросив $18 мільярдів на "стіну" з Мексикою

Субота, 6 січня 2018, 09:12

Адміністрація президента США Дональда Трампа запросила у конгресу 18 мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Про це пише The Washington Post з посиланням на документ, який був направлений Службою митного і прикордонного контролю Міністерства внутрішньої безпеки США.

Зазначається, що кошти у такій сумі планується виділити протягом наступних 10 років.

Кошти планується направити на 316 миль (приблизно 508 км) нової огорожі і зміцнення ще 407 миль (близько 655 км), де вже існують загородження.

"Коли роботи буде завершено, до 2027 року на більш ніж половині кордону з Мексикою довжиною 2000 миль буде стіна або інша перешкода", - зазначається у повідомленні.

Крім зазначеної суми для додаткового персоналу і навчання, за підрахунками Адміністрації, буде потрібно $8 мільярдів, ще 5 млрд - на нові прикордонні технології, не менше 1 млрд - для будівництва додаткових під'їзних доріг.

За даними попередніх підрахунків, загальні витрати на "стіну" перевищать 33 мільярди доларів протягом наступного десятиліття.

Оприлюднений документ став першим публічним попередніми підрахунком витрат США на будівництво стіни, про яку Трамп заявляв ще під час передвиборної кампанії.

Після інавгурації Трамп заявив, що для початку будівництва будуть використовуватися кошти американських платників податків, а згодом Мексика сама все відшкодує.

На початку 2017 року у документі міністерства внутрішньої безпеки США зазначалося, що стіна буде коштувати $ 21 млрд, а її будівництво займе 3,5 роки.

"Орієнтовна вартість будівництва набагато вище за цифру в $ 12 млрд, яку під час передвиборної кампанії називав Трамп і $ 15 млрд, яку називали лідери респуліканцев Пол Райан і Мітч Макконелл", - зазначав Reuters.

Українська правда 

Теми: Трампкордонгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Трамп
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду
Останні новини
07:06
За добу відбулося 61 бойове зіткнення. Українська авіація атакувала 11 разів – Генштаб
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
Усі новини...
Реклама: