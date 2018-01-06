З початку року біометричний контроль на в'їзді в Україну пройшли 15,5 тисяч росіян

З початку року біометричний контроль на в'їзді в Україну пройшли понад 22,5 тисяч осіб, з них майже 15,5 тисяч - громадяни РФ.

Про це в ефірі телеканалу "112.Україна" повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"В цілому з початку року понад 22,5 тисячі осіб пройшли біометричний контроль. Це громадяни 70 країн, які згідно з рішенням РНБО мають проходити біометричний контроль. З цих 22,5 тисячі майже 15,5 тисяч - громадяни Російської Федерації", - повідомив Слободян.

За інформацією ДПСУ, система біометричного контролю працює ефективно, "серйозних проблем не помічено".

За словами Слободяна, база біометричного контролю наразі лише наповнюється, тому пов'язувати непропуск громадян в Україну з її функціонуванням передчасно.

Як відомо, біометричний контроль іноземців у пунктах пропуску на українському кордоні запрацював з 1 січня.

За даними ДПСУ, за першу добу дії біометричного контролю при в'їзді до України кордон перетнули 3 300 іноземців, з них близько 1 900 осіб – громадяни РФ.

Інтерфакс-Україна