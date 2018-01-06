Кубок світу з біатлону: Українка виборола "бронзу" у гонці переслідування

Українка Віта Семеренко виборола "бронзу" у гонці переслідування на етапі Кубка світу з біатлону, що проходить у німецькому Обергофі.

Віта розпочала перегони 22-ю з відставанням від лідера у понад 1 хвилину.

На чотирьох вогневих рубежах українка відстрілялася влучно. Після четвертої стрільби Семеренко пішла на завершальні два кілометри до фінішу вже третьою. Італійці Доротеї Вірер, яка йшла другою, Віта програвала 10 секунд.

А ось за третє місце була справжня боротьба, але Семеренко не дала себе обійт полячці Новаковській, німкені Дальмаєр та "ракеті" Макарайненн.

У результаті Віта Семеренко здобула бронзу. Переможниці гонки Анастасії Кузьміній українка програла 1 хв і 10 секунд, а до другого місця не вистачило 8 секунд.

Юлія Джима та Олена Підгрушна, які долали по одному штрафному колу, посіли 13 та 17 місця відповідно.

Микола Аврамчук, УП