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ДУС: За рік на держнагороди витратили понад 20 мільйонів

Субота, 6 січня 2018, 16:13

Витрати на виготовлення державних нагород становили 20,450 млн гривень в 2017 році.

Про це повідомили у Держуправлінні справами, пишуть "Українські новини".

"Витрати за бюджетною програмою на виготовлення державних нагород і пам'ятних знаків в 2017 році становлять 20 450,77 тис. гривень", - повідомили у ДУСі.

Зокрема, торік було виготовлено 780 орденів, 4,2 тис. нагрудних знаків до почесних звань і 350 відзнак президента.

Також було виготовлено 56,7 тис. відзнак президента "За участь в АТО" і 5,5 тис. відзнак президента "За гуманітарну участь в АТО".

Крім того, у зазначену суму входить виготовлення 71,4 тис. бланків нагородних документів і 7 тис. футлярів до нагород.

Теми: грошінагороди
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