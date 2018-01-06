Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через снігопади на лижних курортах в Альпах "застрягли" 10 тисяч туристів

Субота, 6 січня 2018, 16:49

Лижні курорти Червінія в Італії і Адельбоден у Швейцарії опинилися у сніговій пастці через сильні снігопади. 

Як повідомляє ВВС з посиланням на італійські ЗМІ, у Червінії "застрягли" близько 10 тисяч туристів. 

Подібна ситуація - в швейцарському Адельбодені, де на розчищення завалів спрямували військових. 

У Червінії не працюють підйомники, оскільки траси вважаються занадто небезпечними з огляду на глибокий сніг та небезпеку лавин.

На курортах повідомляють про лавинну небезпеку четвертого рівня з п'яти можливих.

 

Зазначається, що погода поставила під загрозу лижну гонку в рамках Чемпіонату світу, яка має відбутися цими днями у Адельбодені: зсув перегородив дорогу до Фрутігена. 

Разом з тим швейцарські ЗМІ повідомляють, що гонка відбудеться, оскільки влада працює над відновленням дороги.

Українська правда 

Теми: погодаІталіяШвейцарія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
07:06
За добу відбулося 61 бойове зіткнення. Українська авіація атакувала 11 разів – Генштаб
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
Усі новини...
Реклама: