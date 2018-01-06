На Одещині "зламали" сайт управління юстиції

Головне територіальне управління юстиції в Одеській області заявило про тимчасове відключення веб-сайту через "злам".

Про це йдеться у повідомленні облуправління юстиції від 6 січня.

"Повідомляємо про тимчасове відключення веб-сайту у зв’язку з встановленням обставин, що могли спричинити технічні збої у його роботі", - зазначено у повідомленні.

"На теперішній час за підтримки працівників управління СБУ та Причорноморського управління кіберполіції ведеться робота зі встановлення причин даного інциденту. Найближчим часом роботу веб-сайту буде відновлено", - зазначили в управлінні юстиції.

Як зазначає "Думская", член "Українського кіберальянса" під ніком Sean Brian Townsend повідомив, що атаку на сервер управління юстиції здійснили через уразливість FileInclusion.

"Внаслідок атаки сотні гігабайтів документів Мін'юсту опинилися у відкритому доступі. Усі диски від C до F були доступні для читання і запису", - заявив він.

Українська правда