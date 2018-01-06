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ОБСЄ за добу зафіксувала 150 вибухів на Донбасі

Субота, 6 січня 2018, 23:13
ОБСЄ за добу зафіксувала 150 вибухів на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 150 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 4 січня по 19:30 5 січня.

Про це йдеться у звіті організації від 6 січня.

"У Донецькій області СММ констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, що і за попередній звітний період, зафіксувавши, зокрема, більше вибухів (майже 150 проти приблизно 70 відповідно)", - наголосили в ОБСЄ.

"У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли не було зафіксовано жодного такого порушення. Зі своєї позиції в підконтрольному "ЛНР" смт Калинове (60 км на захід від Луганська) спостерігачі чули 10 пострілів зі стрілецької зброї за 2-4 км на захід", - йдеться у звіті.

"СММ зафіксувала бойові броньовані машини, зенітну установку й інші ознаки військової присутності в зоні безпеки. У підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили 6 нерухомих БМП-1 і 1 зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) на бронетранспортері (МТ-ЛБ) поблизу м. Попасна. 4 січня СММ зафіксувала легкі військові машини, що стояли біля кількох будинків у с. Оріхове-Донецьке", - повідомили спостерігачі.

Теми: ОБСЄДонбас
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