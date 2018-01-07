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Новий рік на Софійській площі зустріли 130 тисяч людей – КМДА

Неділя, 7 січня 2018, 00:56

Близько 125-130 тисяч киян і гостей міста зустрічали Новий 2018 рік у центрі столиці – на Софійській площі.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

"Для порівняння: 2015 рік на Софійській зустрічали трохи більше ніж 40 тисяч українців, 2016 – близько 70 тисяч, 2017 – близько 100 тисяч. На моїй пам’яті тільки одна Новорічна ніч зібрала більше людей разом – Новий рік-2014. У ту ніч, якщо пам’ять не зраджує, нас було десь півмільйона на Майдані", – сказав заступник голови КМДА Олексій Резніков.

"Згідно з прогнозами Управління туризму, в період із 19 грудня до 19 січня, кількість людей, які відвідають наші святкові локації, становитиме близько 4 млн. Із них – десь 100 тисяч туристів із інших регіонів України, а ще близько 10 тисяч – іноземні гості", – додав він.

Теми: Київсвяткування
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