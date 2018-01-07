В Афганістані ліквідували 20 бойовиків ІДІЛ

Щонайменше 20 бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" були ліквідовані у результаті авіаудару військових на північному сході країни.

Про це повідомляє афганське агентство Khaama.

За інформацією агентства, афганським військовим вдалося знищити двох лідерів терористів.

Зазначається, що удару було завдано по табору ІДІЛ, розташованому в провінції Лагман.

У збройних силах Афганістану повідомили, що місцеві жителі в результаті атаки не постраждали.



Як відомо, командувач Сил спеціальних операцій Канади Майк Руло підкреслив, що ІДІЛ може піти у підпілля після того, як зазнає повної поразки у Іраку та Сирії.