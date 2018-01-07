Трамп впевнений у правильності своїх дій стосовно розслідування щодо РФ

Президент США Дональд Трамп переконаний, що всі його дії, пов'язані з розслідуванням можливого втручання Росії у вибори глави американської держави, були "стовідсотково доречними".

Про це він заявив на зустрічі з журналістами, передає DW.

Видання зазначає, що слова Трампа стали реакцією на публікації в американських ЗМІ: агентство AP повідомило, що Трамп через апарат Білого дому намагався вплинути на генпрокурора США Джеффа Сешнса. Президент нібито просив його не відсторонюватися від розслідування Мін'юсту США щодо ролі РФ у виборчій кампанії 2016 року.

У березні 2017 року Сешнс офіційно взяв самовідвід і відмовився підключатися до будь-яких слідчих дій стосовно Росії. Після цього у травні 2017 року на посаду спецпрокурора з РФ з подачі американського Мін'юсту був призначений Роберт Мюллер.

Трамп впевнений, що він не зробив "нічого непристойного", а його команда "відкрито" взаємодіяла з Мюллером.

Американський президент також повторив, що всі звинувачення у зв'язках з Росією вкрай негативно відбиваються на іміджі США, які "нерозумно виглядають" через цей скандал.

"Ніякої співпраці, ніяких злочинних діянь не було", - підкреслив Трамп.



Раніше радник Білого дому з питань нацбезпеки Герберт Макмастер заявив, що Трамп знає про втручання РФ у вибори в США.

Як відомо, американські спецслужби переконані, що російська влада стоїть за спробами вплинути на результат виборів 2016 року у США. У кількох країнах Європи також дійшли висновку, що Росія намагалася втрутитися у вибори, зокрема, у Франції, Іспанії та під час голосування щодо Brexit у Великій Британії.

В кінці грудня в інтерв’ю New York Times президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на справедливість щодо нього з боку спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії в президентську кампанію США в 2016 році.