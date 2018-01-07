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У Конгресі США не знайшли доказів "акустичних атак" на Кубі

Неділя, 7 січня 2018, 03:00

Американський сенатор Джефф Флейк заявив, що США не знайшли доказів "акустичних атак" на дипломатів посольства у Гавані.

Про це повідомляє AP.

За словами Флейка, кубинські чиновники повідомили йому, що ФБР після візиту на Кубу не виявило доказів подібних атак.

"Немає жодних свідчень, що хтось навмисно намагався завдати шкоди комусь. Ніхто не говорить, що зі співробітниками посольства нічого не сталося, але немає ніяких доказів, що це була навмисна атака з чиєїсь сторони", - підкреслив сенатор.

Як відомо, у вересні 2017 року держдепартамент США заявив, що розглядає можливість закриття посольства на Кубі через "звукові атаки".

Після цього у жовтні президент США Дональд Трамп наголосив, що саме уряд Куби відповідальний за атаки невідомими акустичними пристроями на американських дипломатів у Гавані.

Теми: США
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