Опитування: кожен п'ятий українець побоюється, що 2018 рік буде поганим для країни

Кожен п'ятий житель країни (22%) очікує, що 2018 рік буде для України важким і поганим.

Про це свідчать дані опитування Research & Branding Group, пише DT.UA.

За результатами дослідження, 24% українців очікують, що 2018 рік для країни буде вдалим і гарним.

37% вважають, що цей рік буде для України неоднозначним – в чомусь важким, а в чомусь вдалим.

Дослідження проводила компанія Research & Branding Group з 4 по 14 грудня 2017 року серед 1801 осіб по всій території України за винятком Криму та ОРДЛО.

Помилка вибірки складає 2,4% при рівні довірчої ймовірності Р=0,95.

Як свідчать дані опитування, більше половини українців (54%) вважають 2017 рік для себе і своїх сімей в чомусь важким, а в чомусь вдалим.