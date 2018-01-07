Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Опитування: кожен п'ятий українець побоюється, що 2018 рік буде поганим для країни

Неділя, 7 січня 2018, 04:02

Кожен п'ятий житель країни (22%) очікує, що 2018 рік буде для України важким і поганим.

Про це свідчать дані опитування Research & Branding Group, пише DT.UA.

За результатами дослідження, 24% українців очікують, що 2018 рік для країни буде вдалим і гарним.

37% вважають, що цей рік буде для України неоднозначним – в чомусь важким, а в чомусь вдалим.

 

Дослідження проводила компанія Research & Branding Group з 4 по 14 грудня 2017 року серед 1801 осіб по всій території України за винятком Криму та ОРДЛО.

Помилка вибірки складає 2,4% при рівні довірчої ймовірності Р=0,95.

Як свідчать дані опитування, більше половини українців (54%) вважають 2017 рік для себе і своїх сімей в чомусь важким, а в чомусь вдалим.

Теми: Українаопитуваннясоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Україна
Розкрадання мільйонів на закупівлі ПЛР-тестів: зі Словаччини екстрадували підозрюваного
Жодних рішень про передачу Україні ракет Taurus німецький уряд не приймав – ЗМІ
Медведєв заявив, що капітуляція Києва могла б відкрити "шлях до миру"
Останні новини
07:06
За добу відбулося 61 бойове зіткнення. Українська авіація атакувала 11 разів – Генштаб
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
Усі новини...
Реклама: