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У Петербурзі пройшли пікети на захист політв'язнів

Неділя, 7 січня 2018, 06:19

У російському Санкт-Петербурзі 6 січня пройшла акція на підтримку політв'язнів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що 6 січня півтора десятка активістів вийшли на Невський проспект із плакатами проти політики придушення громадянських свобод у РФ, розширення спектру застосування "політичних" статей Кримінального Кодексу і прийняття нових репресивних законів. 

"Завдання учасників пікетів – зробити оглядову акцію щодо подій минулого року й назвати багато імен, які ще не звучали на протестних акціях", – заявила активістка Петербурзького демократичного руху "Солідарність" Ольга Смирнова.

Деякі активісти вийшли на Невський проспект на захист учасників забороненої в РФ "Артпідготовки", названих владою прибічниками "повалення основ державності", які готували призначену революцію 5 листопада, якої, як відомо, не було.

Раніше активісти у Москві підтримали українських політв'язнів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяполітв'язні
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