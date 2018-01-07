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Трамп заявив, що готовий поговорити з лідером КНДР

Неділя, 7 січня 2018, 09:01

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий поговорити по телефону з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Про це повідомляє "Reuters".

Трамп, відповідаючи на питання журналістів, висловив готовність поговорити з Ином, але за певних умов.

"Абсолютно, я б зробив це <...> У мене немає проблем з цим взагалі", - сказав Трамп.

Він також сподівається на позитивні результати розвитку переговорів між Північною і Південною Кореями.

Трамп припустив, що переговори можуть привести до ослаблення напруженості і взяти кредит на дипломатичний прорив, заявивши, що це результат його постійного тиску.

"Послухайте, зараз вони кажуть про Олімпіаду. Це початок, це великий старт. Якби я не був залучений, вони б зараз не розмовляли", - сказав президент США.

Як відомо, лідер КНДР Кім Чен Ин розпорядився створити необхідні умови для поліпшення відносин з Південною Кореєю.

Українська правда

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Теми: ТрампСШАКНДР
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