Трамп заявив, що готовий поговорити з лідером КНДР
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий поговорити по телефону з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.
Про це повідомляє "Reuters".
Трамп, відповідаючи на питання журналістів, висловив готовність поговорити з Ином, але за певних умов.
"Абсолютно, я б зробив це <...> У мене немає проблем з цим взагалі", - сказав Трамп.
Він також сподівається на позитивні результати розвитку переговорів між Північною і Південною Кореями.
Трамп припустив, що переговори можуть привести до ослаблення напруженості і взяти кредит на дипломатичний прорив, заявивши, що це результат його постійного тиску.
"Послухайте, зараз вони кажуть про Олімпіаду. Це початок, це великий старт. Якби я не був залучений, вони б зараз не розмовляли", - сказав президент США.
Як відомо, лідер КНДР Кім Чен Ин розпорядився створити необхідні умови для поліпшення відносин з Південною Кореєю.
Українська правда