СЦКК: Бойовики використовують перемир’я для облаштування нових позицій

Незаконні збройні формування використовують "новорічне перемир’я" для облаштування нових вогневих позицій у населених пунктах.

Про це повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації, передає прес-центр штабу АТО.

"Бойовики НЗФ ОРДО/ОРЛО продовжують використовувати введений з 23.12.2017 на час новорічних та різдвяних свят режим припинення вогню для облаштування та нарощування старих і створення нових вогневих позицій", - йдеться у повідомлення.

"Особливо цинічним є те, що зведення зазначених фортифікацій та розміщення на них військової техніки та озброєння здійснюється у межах населених пунктів та у безпосередній близькості до житлових будинків мирних громадян України на тимчасово непідконтрольній уряду України території", - наголосили у СЦКК.

Також, як зазначено у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за 3 січня, відповідні порушення з боку бойовиків виявлено у східній частині міста Кальміуське Донецької області. Там техніка та військовий об’єкт розташовані біля житлового будинку.

Окрім того, зафіксовано обладнання окопів та траншей на відстані не більше 300 метрів від села Калиново-Борщувате Луганської області та безпосередньо навколо житлового сектора села Стила Донецької області.

Як повідомлялося, бойовики ОРДЛО продовжують обмежувати свободу пересування спостерігачів СММ ОБСЄ та створюють небезпеку їхній роботі.

Українська правда