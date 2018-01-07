Держбанки не отримають покарання за можливу змову - ЗМІ

АМКУ виніс "вердикт" за підсумками майже річного розслідування можливої ​​змови держбанків.

Про це повідомляє Finclub, передає "Економічна правда".

Антимонопольний комітет на засіданні 28 грудня схвалив рекомендації Міністерству фінансів щодо розвитку конкуренції на ринку банківських послуг.

Ні санкцій, ні покарань не буде.

"Рекомендації надані за результатами дослідження функціонування ринку банківських послуг в контексті збільшення кількості банків державного сектора і зростання частки зазначених банків в окремих сегментах ринку банківських послуг", - повідомили в АМКУ.

АМКУ не повідомив, чи виявив він докази змови і зловживання монопольним становищем держбанків, а повідомив лише про причини, які роблять можливими "узгоджені" дії.

"Антимонопольний комітет рекомендував Міністерству фінансів з метою недопущення спотворення конкуренції на ринку банківських послуг вжити заходів щодо забезпечення умов призначення голів та членів наглядових рад державного банку і банку з державною часткою, що унеможливлюють виконання ними узгодженої поведінки або вирішального впливу на ринок", - розповіли в Антимонопольному комітеті.

Ці рекомендації є обов'язковими для розгляду Мінфіну.

"Про результати розгляду рекомендацій Міністерство фінансів зобов'язане повідомити Антимонопольному комітету в 30-денний строк з дня їх отримання", - зазначили у відомстві.

У Ощадбанку і Укрексімбанку, які на 100% належать уряду, немає дієздатних наглядових рад. Законопроект, який повинен усунути політичний вплив на держбанки, до сих пір не ухвалений парламентом.

У Приватбанку і Укргазбанку є працездатні наглядові ради, в яких, до того ж, є незалежні директори.

Як повідомлялося, 20 лютого 2017 року три держбанки - Приватбанк, Ощадбанк і Укргазбанк - одночасно знизили ставки по депозитах.

За два тижні до цього глава Приватбанку Олександр Шлапак заявив, що держбанки планують "домовитися і з питань процентної політики, і про можливе розподіл ринку".

Вже 24 лютого Антимонопольний комітет направив запити про надання інформації в три професійні об'єднання учасників ринку банківських послуг і банки.

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