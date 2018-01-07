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В Індії Стався землетрус магнітудою 5,5 балів

Неділя, 7 січня 2018, 11:17

У столиці північно-східного штату Індії Маніпур стався землетрус магнітудою 5,5 балів.

Про це повідомляє Геологічна служба США, передає "Reuters".

"Не було негайних повідомлень про травми або пошкодження від землетрусу, який відбувся 22,8 км (14 миль) в глибину і досягнув 101 км (63 милі) на схід від Імпхала (столиці штату Маніпур, - ред.", - говориться в повідомленні.

 

Як повідомлялося, 6 січня в аеропорту Торонто зіткнулись два літаки. В одного з лайнерів загорілося крило.

Українська правда

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Теми: Індіястихійне лихо
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