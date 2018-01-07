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Екс-президента Ірану затримали через підтримку протестів - ЗМІ

Неділя, 7 січня 2018, 13:27

Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад був арештований владою за нібито розпалювання заворушень проти уряду.

Про це повідомила лондонська щоденна газета "Al-Quds Al-Arabi" з посиланням на "надійні джерела в Тегерані", передає "The Baghdad Post".

У повідомленні йдеться, що Ахмадінежад під час візиту в місто Бушер 28 грудня сказав: "Деякі з нинішніх лідерів живуть в стороні від проблем і турбот людей і нічого не знають про реальність суспільства".

Він імовірно додав, що Іран страждає від "безгосподарності" і що уряд президента Хасана Рухані "вважає, що він володіє землею і що народ є неосвіченим суспільством".

Газета заявила, що влада тепер намагаються посадити колишнього президента під домашній арешт.

Як відомо, протести охопили Іран наприкінці минулого року. Спочатку вони були спрямовані проти економічної політики і зростання цін, потім учасники акцій почали висловлювати невдоволення урядом країни та духовним керівництвом.

Щонайменше 20 осіб загинули під час заворушень, у тому числі протестувальники і співробітник іранських сил безпеки.

Раніше також Велика Британія, Німеччина, Швеція, Ізраїль і Туреччина висловили занепокоєння через загибель людей і закликали іранську владу поважати людські права. Вашингтон наполіг на скликанні екстреного засідання Ради безпеки ООН через насильство в Ірані.

Натомість, свою підтримку офіційному Тегерану висловили Сирія та Росія.

Детальніше про передумови, можливі причини та наслідки читайте у експертній колонці "Газ, наркотики та обурення молоді: що стоїть за "початком революції" в Ірані".

Українська правда

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Теми: Іран
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