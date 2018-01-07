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Вантажівка у Запоріжжі врізалась у швидку з пацієнтом, проїхавши на червоне

Неділя, 7 січня 2018, 14:32

У неділю на центральному проспекті Запоріжжя зіткнулися вантажівка "АТБ" та швидка допомога, яка везла хворого в лікарню.

Про це повідомив голова профсоюзу медиків Анатолій Сидоренко, передає "061.ua".

У неділю о 1:35 його колеги-медики везли пацієнта в лікарню. За словами Сидоренка, вантажівка зіткнулася зі швидкою, проїхавши на червоне світло.

Водночас, прес-офіцер патрульної поліції Юлія Шеймухова розповіла, що аварія трапилася на перехресті проспекту Соборної та проспекту Металургів.

 
 
 

В автомобіль швидкої медичної допомоги Peugeot Boxer врізалася вантажівка МАН. Водій, молодша медсестра, фельдшер і пацієнт отримали тілесні ушкодження різної тяжкості - їх забрали в лікарню.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗапоріжжяДТП
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