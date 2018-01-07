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Прикордонники розповіли, на яку суму хабарів відмовились у 2017 році

Неділя, 7 січня 2018, 17:52
Прикордонники розповіли, на яку суму хабарів відмовились у 2017 році

Минулого року прикордонники оформили та відправили у поліцію тисячу повідомлень про пропозицію, обіцянку або надання хабаря співробітникам на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.

"У минулому році співробітники Держприкордонслужби оформили та направили до Нацполіції понад тисячу повідомлень для внесення до ЄРДР відомостей про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна сума запропонованих прикордонникам хабарів становить понад 1 мільйон гривень.

Українська правда

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Теми: Прикордонна службахабар
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