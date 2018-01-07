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Лукашенко про Білорусь: Життя у нас не прекрасне, воно терпиме

Неділя, 7 січня 2018, 22:18

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що в його країні є все, щоб наступного року життя там стало не терпимим, а нормальним.

Про це повідомляє прес-служба Лукашенка.

"Життя у нас не прекрасне, я це розумію, воно терпиме. Цього року ми повинні зробити крок вперед, піднятися на сходинку вище, щоб це життя було не просто терпимим, а нормальним. Особливість нинішнього моменту в тому, що у нас все для цього є", - заявив він.

Раніше президент Білорусі розповів, як ставиться до "українських западенців".

Українська правда

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Теми: БілорусьЛукашенко
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