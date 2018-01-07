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Росія втручається в президентські вибори в Мексиці: Макмастер

Неділя, 7 січня 2018, 23:38
Росія втручається в президентські вибори в Мексиці: Макмастер

Російський уряд запустив складну кампанію із впливу на президентські вибори в Мексиці.

Про це заявив радник Білого дому з нацбезпеки Герберт Макмастер, пише Reuters.

За його словами, вже є докази втручання Росії в мексиканські президентські вибори, намічені на липень.

"Ми зрозуміли, що це дійсно складна спроба поляризувати демократичні суспільства і спільноти, налаштувати їх один проти одного", - сказав Макмастер в раніше не відомому відеозаписі від 15 грудня, який опублікував у Twitter репортер мексиканської щоденної газети Реформа.

"Ви вже насправді бачили перші ознаки цього в президентській кампанії в Мексиці", - сказав Макмастер, але не уточнив, як Росія намагається впливати на вибори.

Радник з національної безпеки президента США Дональда Трампа додав, що уряд США стурбований використанням Росією сучасних кібер-інструментів для пропаганди та дезінформації.

У липні Мексика вибере нового президента. Згідно з опитуваннями громадської думки, лідером в президентській гонці є колишній мер Мехіко Андерс Мануель Лопес Обрадор, який керує антикорупційною платформою.

Деякі аналітики вважають його фаворитом Кремля, враховуючи висвітлення його діяльності в фінансованих урядом РФ ЗМІ, таких як Супутник і Росія сьогодні, в позитивному світлі.

Як відомо, Кремль неодноразово заперечував звинувачення з боку американських спецслужб та інших про втручання в іноземні вибори.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяпропагандаСШАвибори
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